من بشتيل إلى أسوان، توافد السياح على القطارات لحضور تعامد الشمس على تمثال رمسيس (صور)

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توافد الأفواج السياحية والزائرين من المصريين الذين حرصوا على التواجد بمدينة أبوسمبل السياحية، عبر وسائل النقل المختلفة سواء الطيران أو قطارات السكك الحديدية أو الطريق البرى أو الفنادق العائمة داخل مسطح مياه بحيرة ناصر، وذلك قبل ساعات من حدوث الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها، والمتمثلة فى تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى مع شروق شمس غد الثلاثاء.

وأضاف أن مدينة أبو سمبل السياحية جاهزة لإستقبال الزائرين، وخاصة مع إنطلاق الموسم السياحى الذى من المتوقع أن يشهد معدلات جيدة ومتميزة فى نسب الإقبال المبشرة بكل الخير.

بشتيل بوابة الصعيد

وكانت محطة قطارات صعيد مصر "بشتيل"عدد من الوفود السياحية، والتى قامت باستقلال 4 قطارات النوم السياحية المتجهة إلى أسوان لمشاهدة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بأبو سمبل، وذلك بعد تشغيل المحطة التى افتتاحها الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي، وحرص السياح على إلتقاط الصور التذكارية بالمحطة، معبرين عن فرحتهم بها لما تقدمه من خدمات، والتصميم الرائع لها حيث استقبلهم العاملون بالمحطة بالورود.