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سياسة

تضامن النواب تكرم أبطال الألعاب البارالمبية

تضامن النواب تكرم
تضامن النواب تكرم أبطال الألعاب البارالمبية، فيتو

كرمت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، المتفوقين من الأشخاص ذوي الإعاقة وأبطال الألعاب البارالمبية.
 

وزير التضامن الاجتماعي

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، وممثلين عن وزارة الشباب والرياضة.

وفى بداية الاجتماع، أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، أنه يوم فرح وانتصار، نظرا للاحتفال بأبنائنا من ذوى الإعاقة المتفوقين دراسيا والفائزين رياضيا فى بطولة الألعاب البارالمبية.

وأضاف القصبى، هؤلاء الأبطال والمتفوقون، يمثل كل منهم قصة نجاح وكفاح، ونتعلم منهم مواجهة الإحباط.

ووجه القصبى، تحية حب واحترام لكل أم وأب وأسرة ساندت أولادها.

واستعرض القصبى، الجهود المبذولة فى رعاية حقوق ذوى الإعاقة، منذ عام 2014، بإصدار عدد من التشريعات التى تضمن حقوقهم وتنظمها، متابعا، أصبح لزاما علينا وجود ممثلين لذوى الاحتياجات الخاصة بالمجلس والمجالس المحلية.

الجهود المبذولة نحو ذوي الإعاقة

 

فيما قالت الدكتورة مايا مرسى، وزير التضامن الاجتماعى، أن مايحدث من أبنائنا من ذوى الإعاقة،  يؤكد أننا يمكن نحقق كل ما نريده رغم الصعوبات، ولا نشعر بإحباط، وأن رغم الظروف التى نواجهها، فنحن نعيش فى امان وحياة طبيعة.

واستعرضت الجهود المبذولة نحو ذوى الإعاقة، متابعة، أن الملفات الاجتماعية هي الأقرب والأحب للرئيس السيسى.، وأن العصر الحالي هو عصر ذهبى لذوي الإعاقة.

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