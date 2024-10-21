زراعة النواب تتوافق على تنظيم زيارات ميدانية لتفقد زراعة قصب السكر بالشتل

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، أبرز الملفات والقضايا التى تحتاج إلى تنظيم زيارات ميدانية لمعايشتها على أرض الواقع.

وشهد الاجتماع، استعراض الأعضاء، أبرز الملفات بالمحافظات، وهو ما تم التوافق عليه فى تحديد برنامج الزيارات الميدانية المزمع القيام بها خلال دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى.

ارتفاع أسعار عدادات الآبار الجوفية

وتوافق الأعضاء على القيام بزيارة ميدانية لمحافظات شمال الصعيد (اسيوط – المنيا) للتعرف على مشكلات المنتفعين بأراضى الاستصلاح بالريف المصرى مع ضرورة مرافقة المسئولين للإسراع فى اتخاذ قرارات تسهم في حل مشكلات الزراع خاصة بعد إرتفاع أسعار عدادات الآبار الجوفية.

كما توافق الأعضاء على تنظيم زيارة لمحافظة القليوبية وخاصة مركز القناطر الخيرية وتفقد أكثر من 13 مركز بحثى تابع لوزارة الموارد المائية والرى للتعرف على دورهم فى تطوير نظم الرى.

زراعة قصب السكر بالشتل

وأيضا توافق الأعضاء بلجنة الزراعة بمجلس النواب، على القيام بزيارة إلى محافظتي (قنا – أسوان) لتفقد زراعة قصب السكر بالشتل، وكذا تفقد مصرف السيل بإعتباره أحد مصادر التلوث بمحافظة أسوان، وزيارة مصنع كيما وتفقد بحيرة ناصر، للتعرف على مشكلاتهم والتي تعوق النهوض بقطاع الزراعة.