4 عيوب ببطارية السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية، اتجاه الكثير من المستهلكين نحو اقتناء السيارات الكهربائية بالتزامن مع ارتفاع مشتقات البترول المستمرة فى الاسواق المصرية، وارتفاع التكلفة على قائدى السيارات، لذا اتجاه البعض نحو الكهرباء لانها صديقة للبيئة بالإضافة إلى أنها الأكثر وفرة في تكلفة الصيانة لكن هناك بعض العيوب التي توجد فى السيارات الكهربائية يجب معرفتها قبل اقتنائها وهى عمر البطارية تقل السعة بمرور الوقت بنحو 2.3% كل عام.



عيوب بطارية السيارات الكهربائية

وأوضحت الكثير من الأبحاث الأمريكية وفلوريدا، التى جرت على بطاريات السيارات الكهربائية، تشير أن بطاريات السيارات الكهربائية تدوم لفترة أطول مما كان متوقعًا في الأصل ويعتقد خبراء الصناعة أنه في كثير من الحالات، ستدوم البطارية لفترة أطول من عمر السيارة نفسها، درجات الحرارة مرتفعة، تدوم البطاريات لمدة 5.2 عامًا في المتوسط. في مناخ ألاسكا البارد، يمكن أن تدوم حتى 13.3 عامًا.

لكن هناك أدلة أخرى تشير إلى عيوب بطارية السيارات الكهربائية





1– أنظمة للتحكم في المناخ تقلل مدى السيارة



في حين أن أنظمة التحكم في المناخ في السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل ليست أكثر كفاءة بشكل عام، إلا أنها تتمتع بقدر كبير من الاستفادة من كميات هائلة من الحرارة المهدرة لتدفئة المقصورة.

2 – فشل إلكترونيات السيارة

من تعطل أجهزة استشعار درجة الحرارة إلى الأبواب الكهربائية المعيبة، اشتكى العديد من سائقي السيارات الكهربائية من مشاكل في إلكترونيات سياراتهم. في مايو 2022، أصدرت شركة تسلا استدعاءً بسبب خلل في شاشة العرض يؤثر على أربعة طرازات من السيارات. كما استدعت أيضًا سيارات لمعالجة مشاكل النوافذ الأوتوماتيكية المنتشرة على نطاق واسع.

3 – الأختام المعيبة تعتبر مشكلة للسيارات الكهربائية، وخاصة بين سائقي تسلا.لن تمنع الأختام المعيبة دخول الماء إلى السيارة، وهو ما قد يكون خطيرًا عندما يكون هناك الكثير من المكونات الكهربائية التي يجب مراعاتها.



قد يؤدي ضعف الختم أيضًا إلى حدوث ضوضاء مفرطة في السيارة، فضلًا عن التيارات الهوائية وتسرب الهواء – وهو عيب آخر في بعض طرازات السيارات الكهربائية. وقد يؤدي هذا إلى جعل القيادة أقل راحة ومتعة.

4– الحرائق المحتملة بالسيارات الكهربائية

اشتعال بطارية ليثيوم أيون، قد يكون من الصعب للغاية إطفاء الحريق – لدرجة أن بعض الشركات المصنعة نصحت رجال الإطفاء بترك السيارة تحترق بطريقة محكومة بدلًا من محاولة إخماد الحريق.

تظل المخاطر المرتبطة بهذا الأمر ضئيلة للغاية. ولا نعتقد أن هذا ينبغي أن يكون عاملًا في اختيار أو عدم اختيار أي شخص لسيارة كهربائية.