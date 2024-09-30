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ثقافة وفنون

اختيار هذه المخرجة لمسلسل شباب امرأة لغادة عبد الرازق في رمضان

شباب امرأة، فيتو
شباب امرأة، فيتو

قررت الفنانة غادة عبد الرازق إعادة تقديم فيلم شباب امرأة في عمل درامي، ويقوم الكاتب محمد سليمان عبد الملك حاليا على كتابة الخطوط العريضة لها.

وتم اختيار المخرجة نادين خان لتتولى مهمة إخراج العمل، ومن المقرر أن تبدأ في تصوير أولى مشاهد العمل خلال نوفمبر المقبل.

وتم إسناد مهمة إخراج العمل للمخرج أحمد حسن، وجاري ترشيح الأبطال المقرر مشاركتهم في العمل.

قصة فيلم "شباب امرأة" وأبطاله

وفيلم شباب امرأة  يعد أهم 100 فيلم، في تاريخ السينما وسيتم إعادة تصويره وتحويله إلى مسلسل من بطولة غادة عبد الرازق وآخرين.

وفيلم "شباب امرأة" الذي أدت دور البطولة فيه الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، وفردوس محمد وآخرين. وهو من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف.

وأحداث فيلم شباب امرأة تدور حول، أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل إلحاق ابنها إمام "شكري سرحان" بكلية دار العلوم، وعندما يصل إمام إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلطة تُدعى شفاعات "تحية كاريوكا" تُفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وتدهور صحته. 

وتتوالى الأحداث، وفي هذا الوقت تساعده فتاة تُدعى سلوى "شادية" يعرفها هي ووالدها منذ الصغر في التخلص من جميع مظاهر الفساد التي يعيش فيها، كما يقدم له والدها النصيحة بالابتعاد عن شفاعات، إلا أن شفاعات تكيد له المكائد في محاولة منها ليظل معها.

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