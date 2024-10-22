قانون البناء، أماكن يحظر الترخيص بوضع لافتات وإعلانات عليها

تضمن قانون البناء وفقا لآخر تعديلاته، عدة أماكن يحظر فيها التصريح بوضع لافتات عليها

حيث نصت المادة 36 من القانون على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأحجامها ومساحتها ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.

أماكن يحظر الترخيص بوضع إعلانات بها

لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:

1-الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.

2-فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.

3-المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.

4-المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.

5- فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها.

6-النصب التذكارية والتماثيل والنفورات.

7-فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.

8-المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.

9-الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.