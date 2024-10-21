المصرى الديمقراطى، يعقد مؤتمره العام بنقابة التجاريين 25 أكتوبر
يعقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة فريد زهران رئيس الحزب المؤتمر العام الدوري العادي للحزب، وذلك يوم الجمعة 25 أكتوبر الساعة الثانية ظهرًا بنقابة التجاريين. 30 شارع رمسيس أمام جريدة الجمهورية
جدول أعمال المؤتمر العام
وأكدت منى الشماخ،الأمين العام المساعد وأمين الإعلام بالحزب فى تصريح لفيتو أن المؤتمر العام الدوري العادي للحزب للنظر والبت في جدول الأعمال التالي:
عرض ومناقشة تقرير فريد زهران رئيس الحزب عن الوضع السياسي الراهن، وخطة الحزب المقبلة واعتماد تقرير مراقب الحسابات واعتماد القوائم المالية السابقة، والتصويت على المبادرة التي تبنتها الهيئة العليا في اجتماعها الذي عقد يوم الأربعاء الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ والخاصة بإجراء بعض الترتيبات التنظيمية .
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