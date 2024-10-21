دوري المحترفين، تُستكمل اليوم الإثنين مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين ” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقا.

ومن المقرر أن تُقام باقي مباريات الجولة الثالثة بدوري المحترفين اليوم الاثنين حيث يشهد إقامة جميع المباريات بنفس التوقيت في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، عدا لقاء الترسانة أمام أسوان الذي سيقام في السادسة مساء.

وأُقيمت مساء أمس الأحد 5 مباريات في الجولة الثالثة من دوري المحترفين، كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة، الداخلية أمام السويس، أبو قير للأسمدة مع وادي دجلة، المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة والسكة الحديد مودرن أمام راية.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الجولة الثالثة من دوري المحترفين

لافيينا ضد طنطا 3:30 عصرًا

المقاولون العرب ضد سبورتنج 3:30 عصرًا

بروكسي ضد بترول أسيوط 3:30 عصرًا

القناة ضد ديروط 3:30 عصرًا

الترسانة ضد أسوان 6 مساء

نتائج مباريات أمس الأحد في الجولة الثالثة من دوري المحترفين

كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة 2-0

الداخلية ضد السويس 0-1

أبو قير للأسمدة ضد وادي دجلة 1-2

المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة 2-0

السكة الحديد مودرن ضد راية 0-0

نتائج مباريات الجولة الثانية في دوري المحترفين

السكة الحديد مودرن ضد المنصورة 1-0

أسوان ضد كهرباء الإسماعيلية 0-0

الترسانة ضد ديروط 1-1

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات 1-1

وادي دجلة ضد لافيينا 0ـ0

منتخب السويس ضد القناة 0-5

طنطا ضد بروكسي 0-1

أبوقير للأسمدة ضد راية 0-0

المقاولون العرب ضد الداخلية 2ـ1

بلدية المحلة وسبورتنج ( مؤجله)

نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

السكك الحديد مودرن ضد أسوان 0-1

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1.

أبو قير والمنصورة 3-0.

الداخلية والبلدية 0-1

الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.