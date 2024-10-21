بدء جلسة الاستئناف في قضية مقتل اللواء اليمني
بدأت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور بزينهم، نظر استئناف المتهم الأول والثاني في واقعة إنهاء حياة اللواء اليمني حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني داخل مسكنه بشارع العشرين بمنطقة فيصل في الجيزة، وذلك على الحكم الصادر ضدهما.
جدير بالذكر ان المتهمين الأول والثاني قد وصلوا لحضور جلسة استئنافهم على قتل اللواء اليمني حسن العبيدي.
وكانت الدائرة 13 جنايات بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، قضت في وقت سابق، بإعدام قاتل اللواء اليمني حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني داخل مسكنه بشارع العشرين بمنطقة فيصل بالجيزة، والحكم بالمؤبد للمتهم الثاني، والحكم بالسجن 15 عاما للمتهمين الثالث والرابع، وبراءة المتهمة الخامسة.
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