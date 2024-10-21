حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالشرابية

أمرت نيابة الشرابية بحبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بمنطقة الشرابية 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية، لقيامهم بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزتهم الهاتف المحمول المستولى عليه، وآخر مجهول المصدر.

وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطا إجراميا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة، وأقروا بارتكابهم 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة واتهموهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.