حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالشرابية
أمرت نيابة الشرابية بحبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بمنطقة الشرابية 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية، لقيامهم بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزتهم الهاتف المحمول المستولى عليه، وآخر مجهول المصدر.
وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطا إجراميا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة، وأقروا بارتكابهم 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة واتهموهم بالسرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية