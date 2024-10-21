الحبس 6 أشهر لعاطلين بتهمة سرقة الهواتف في الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنح الزاوية الحمراء بالحبس 6 أشهر لعاطلين لاتهامهما بسرقة هواتف المحمول بأسلوب الخطف.

واعترف المتهمان أنهما سرقا 6 هواتف محمول بأسلوب الخطف من المارة في الطريق العام.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،تلقت بلاغا بسرقة هاتف محمول من طالبة أثناء سيرها في الطريق العام عن طريق شخصين علي دراجة نارية.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين وتبين ان لهما معلومات جنائية.

واعترفا بسرقة الهواتف المحمولة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.