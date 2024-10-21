الحبس 6 أشهر لعاطلين بتهمة سرقة الهواتف في الزاوية الحمراء
قضت محكمة جنح الزاوية الحمراء بالحبس 6 أشهر لعاطلين لاتهامهما بسرقة هواتف المحمول بأسلوب الخطف.
واعترف المتهمان أنهما سرقا 6 هواتف محمول بأسلوب الخطف من المارة في الطريق العام.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،تلقت بلاغا بسرقة هاتف محمول من طالبة أثناء سيرها في الطريق العام عن طريق شخصين علي دراجة نارية.
وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين وتبين ان لهما معلومات جنائية.
واعترفا بسرقة الهواتف المحمولة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.