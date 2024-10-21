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رياضة

أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، مصر تفوز على تنزانيا 9-3 وتتأهل لنصف النهائي

منتخب الشاطئية، فيتو
منتخب الشاطئية، فيتو

اكتسح منتخب مصر للكرة الشاطئية منتخب تنزانيا بنتيجة 9-3 خلال لقائهما في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية التي تقام بمدينة الغردقة في الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري، والمؤهلة لكأس العالم للكرة الشاطئية 2025 المقرر إقامتها في جزيرة سيشيل.

 

أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

وبتلك النتيجة يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بـ6 نقاط ويتأهل رسميا للدور نصف لنهائي في انتظار وصيف المجموعة الثانية.

 

تشكيل مصر أمام تنزانيا

وأعلن مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية تشكيل الفراعنة لمواجهة تنزانيا. 

وضم التشكيل من: 

 إبراهيم محمد في حراسة المرمى، واللاعبون هم إسماعيل بهجت وأحمد الشحات وهيثم كوستا وحسام باولو.

منتخب مصر يفوز على غانا

وحقق منتخب مصر فوزه الأول بالجولة الافتتاحية على نظيره منتخب غانا 6-3، في اللقاء الذي جمعهما السبت الماضي. 

منتخب مصر يسعى للحفاظ على صدارة المجموعة

وحافظ منتخب مصر على صدارة المجموعة، وحجز بطاقة التأهل للدور نصف النهائي، ثم التأهل للمباراة النهائية، ما يضمن للفراعنة التأهل لبطولة كأس العالم في جزيرة سيشيل. 

 

المغرب تفوز على تنزانيا

وفي نفس المجموعة فاز منتخب المغرب على نظيره تنزانيا في المباراة الأولى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وأوقعت قرعة بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات غانا والمغرب وتنزانيا

جدير بالذكر أن الفريقين طرفا المباراة النهائية في بطولة أمم إفريقيا سيتأهلان لكأس العالم للكرة الشاطئية التي تقام العام المقبل بجزيرة سيشيل.

 

15 لاعبا في قائمة مصر بأمم إفريقيا الشاطئية

وأختار مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية ١٥ لاعبا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا واللاعبون هم:

فى حراسة المرمى كلا من محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي أحمد، محمد عبدالنبي، حسان محمد، مصطفى على، أحمد الشحات، أحمد سليمان، إسماعيل بهجت، عبدالرحمن الشافعيّ، هيثم عاطف كوستا، حسام باولو، أحمد تمساح ومحمود عماد.

منتخب مصر يواجه تنزانيا في الجولة الثانية بأمم إفريقيا للكرة الشاطئية

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في أمم إفريقيا للكرة الشاطئية والفريق المنافس

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