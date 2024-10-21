منتخب مصر يواجه تنزانيا في الجولة الثانية بأمم إفريقيا للكرة الشاطئية

أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، يلتقي منتخب مصر للكرة الشاطئية، بقيادة مديره الفني مصطفى لطفي، اليوم الإثنين، نظيره منتخب تنزانيا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الجولة الثانية، لحساب المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، التي تقام بمدينة الغردقة في الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري، والمؤهلة لكأس العالم للكرة الشاطئية 2025 المقرر إقامتها في جزيرة سيشيل.

منتخب مصر يفوز على غانا

وحقق منتخب مصر فوزه الأول بالجولة الافتتاحية على نظيره منتخب غانا 6-3، في اللقاء الذي جمعهما السبت الماضي

سجل أهداف منتخب مصر كل من عبد الرحمن الشافعي “هدفين” وهيثم كوستا “هدفين” وحسام باولو “هدف” وأحمد الشحات “هدف”، وسجل ألكسندر أدجي ثلاثية غانا.

فوز منتخب مصر على غانا، فيتو

منتخب مصر يسعى للحفاظ على صدارة المجموعة

ويسعى منتخب مصر للفوز في لقاء اليوم على نظيره التنزاني للحفاظ على صدارة المجموعة، وحجز بطاقة التأهل للدور نصف النهائي، ثم التأهل للمباراة النهائية، ما يضمن للفراعنة التأهل لبطولة كأس العالم في جزيرة سيشيل.

موعد مباراة مصر وتنزانيا

وتقام مباراة مصر وتنزانيا اليوم الإثنين 21 أكتوبر الجاري، وتنطلق أحداثها في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتنقلها شبكة قنوات أون تايم سبورت على الهواء مباشرة.

المغرب تفوز على تنزانيا

وفي نفس المجموعة فاز منتخب المغرب على نظيره تنزانيا في المباراة الأولى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وأوقعت قرعة بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات غانا والمغرب وتنزانيا.

جدير بالذكر أن الفريقين طرفا المباراة النهائية في بطولة أمم إفريقيا سيتأهلان لكأس العالم للكرة الشاطئية التي تقام العام المقبل بجزيرة سيشيل.

15 لاعبا في قائمة مصر بأمم إفريقيا الشاطئية

وأختار مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية ١٥ لاعبا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا واللاعبون هم:

فى حراسة المرمى كلا من محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي أحمد، محمد عبدالنبي، حسان محمد، مصطفى على، أحمد الشحات، أحمد سليمان، إسماعيل بهجت، عبدالرحمن الشافعيّ، هيثم عاطف كوستا، حسام باولو، أحمد تمساح ومحمود عماد.