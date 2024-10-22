الكنيسة الأرثوذكسية تحيي تذكار استشهاد القديس سمعان الأسقف

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تذكار استشهاد القديس سمعان الأسقف ورفقائه

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قصة القديس سمعان الأسقف

وتُعيِّد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتذكار استشهاد القديس سمعان الأسقف ورفقائه.

كان القديس سمعان أسقفًا على إحدى بلاد فارس. قبض عليه الملك سابور الثاني وأمره بعبادة الشمس فرفض، فقيَّده الجنود بالأغلال وسلموه إلى ولاة أشرار فعذبوه ثم وضعوه في السجن مع مائة آخرين منهم أساقفة وكهنة وشمامسة.

قُطعت رؤوس رفقاء الأسقف سمعان واحدًا واحدًا أمام عينيه وكان يثبت كل واحد منهم حتى ينال إكليله. أخيرًا قُطعت رأس هذا الأسقف القديس وكان ذلك سنة 341م.

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