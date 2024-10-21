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افتتاح معرض "الفن الإيبروأمريكي الحديث والمعاصر" بمكتبة الإسكندرية

افتتاح معرض الفن
افتتاح معرض "الفن الإيبروأمريكي الحديث والمعاصر"

شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم افتتاح معرض صور فوتوغرافية بعنوان "الفن الإيبروأمريكي الحديث والمعاصر"، الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر 2024 في إطار النسخة الرابعة من أسبوع الثقافة الإيبروأمريكية.
 

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افتتح المعرض  هبة الرافعي؛ القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية، ودينيس توسكانو أموريس؛ سفير الإكوادور بالقاهرة، بحضور عدد من ممثلي دول أمريكا اللاتينية والبعثات الدبلوماسية.
 

قالت هبة الرافعي إن افتتاح المعرض يتزامن مع الاحتفال بإعادة إحياء مكتبة الإسكندرية خلال شهر أكتوبر، مؤكدة أن استضافة المكتبة لهذا الحدث تأتي انطلاقًا من حرصها على تعزيز التبادل الثقافي والتفاهم بين الدول.
 

وأضافت أن النسخة الرابعة من أسبوع الثقافة الإيبروأمريكية يقدم للزوار فرصة للتعرف على النسيج الثقافي الغني لهذه الدول من خلال الفن الحديث والمعاصر. وشددت على أن التعاون بين مكتبة الإسكندرية والدول الإيبروأمريكية يؤكد على الاهتمام بالقيم والأهداف المشتركة، والسعي إلى تشجيع التبادل الثقافي والمعرفي.
من جانبه، أعرب السفير دينيس توسكانو أموريس عن سعادته لتواجده في مكتبة الإسكندرية، وقال إنها تعد مركزًا متميزًا في نشر العلم والثقافة ليس فقط في مصر بل العالم أجمع.


وأكد على حرص الدول الإيبروأمريكية على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر من خلال التبادل الثقافي والفني، ولهذا يأتي معرض الصور الفوتوغرافية ليبرز الفن الحديث والمعاصر في الدول الإيبروأمريكية، معربًا عن أمله في أن يستمتع زوار المكتبة من المصريين وغير المصريين بالتعرف على الثقافة الإيبروأمريكية من خلال المعرض.
 

جدير بالذكر أن الأسبوع الإيبيروأمريكي الذي يقام في الإسكندرية للعام الرابع على التوالي، يهدف تعزيز التبادل الثقافي والتعاون بين الجمهور السكندري والدول الإيبيروأمريكية، ويشارك فيه هذا العام 12 دولة إيبيروأمريكية هي: بوليفيا وتشيلي وكولومبيا والإكوادور وجمهورية الدومينيكان وجواتيمالا والمكسيك وبنما وبيرو والبرتغال وإسبانيا وأوروجواي.


 

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