8 أحزاب تخطر مجلس النواب برؤساء الهيئات البرلمانية

استعرض محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إخطارات عدد من الأحزاب بشأن اختيار رؤساء الهيئات البرلمانية خلال دور الانعقاد الخامس.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن المجلس تلقي إخطارا من حزب مستقبل وطن باختيار النائب عبد الهادي القصبي رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب.

وأعلن أن حزب الشعب الجمهوري، اختار النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيسا للهيئة البرلمانية، وأيمن أبو العلا، رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ودعاء عريبي، رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.

كما تضمنت إخطارات الأحزاب، اختيار حزب الحرية النائب محمد عطية الفيومي رئيسا للهيئة البرلمانية، وإيهاب منصور رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، وأحمد خليل خير الله رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب النور، وعاطف المغاوري، رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط اختيار الهيئات البرلمانية، والأحزاب التي يحق أن يكون لها هيئة برلمانية.

من يحق لهم تشكيل هيئة برلمانية في مجلس النواب

وتنص المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

إخطار الأحزاب باختيار الهيئات البرلمانية في مجلس النواب

وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

مسئوليات رؤساء الهيئات البرلمانية في مجلس النواب

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب أيضا المسؤوليات على رؤساء الهيئات البرلمانية، حيث تنص مادة 106 على: يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها، فى كل ما يتعلق بشؤونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقي أعضاء المجلس المنتمين إليها.

كما تنص المادة 107 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد وإما في موضوع معين معروض على المجلس أو إحدى لجانه، ولا يجوز الكلام نيابة عنها إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابةً من جميع ممثلى الهيئات المعارضة.

وفى حالة اختيار الهيئات البرلمانية للمعارضة ممثلًا لها، تكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها.

ويؤذن لممثلي الهيئات المعارضة في الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة في المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة في البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو في الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، في الجلسات الإجرائية بدور الانعقاد الرابع، تلقي الإخطارات من 5 أحزاب على النحو التالي:

أيمن أبو العلا ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب.

أحمد مقلد ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب.

محمد عطية الفيومي ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الحرية بمجلس النواب.

إيهاب منصور ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب.