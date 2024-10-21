الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الأنبا غبريال يرسم 80 شماسا جديدا للخدمة في إيبارشية بني سويف

ايبارشية بني سويف
ايبارشية بني سويف

صلى نيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف للأقباط الأرثوذكس القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة الواسطى التابعة لإيبارشية بني سويف.

 وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا غبريال صلوات رسامة ٨٠ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

البابا تواضروس يدعو لانعقاد اللجنة الدائمة للمجمع المقدس

 

قرر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، دعوة اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاجتماع قريبًا لبحث ومراجعة بعض الأمور التدبيرية والرعوية للكنيسة.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قرر تأجيل السيمينار العاشر الذي كان يجري الترتيب لعقده الشهر المقبل، إلى وقت آخر، لمزيد من الدراسة والإعداد، مع الاعتذار لكافة المحاضرين، وذلك بعد ورود عدة ملاحظات من بعض أعضاء المجمع المقدس.

الجدير بالذكر أن السيمينار ليس اجتماعًا رسميًّا للمجمع المقدس، بل مجرد مؤتمر دراسي حول أحد موضوعات الخدمة والرعاية، ولا يناقش فيه أي موضوعات إيمانية أو يصدر عنه أي قرارات أو توصيات لأن هذا اختصاص الجلسة القانونية للمجمع المقدس والتي تعقد سنويًّا برئاسة البابا البطريرك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية .

الانبا غبريال ايبارشية بني سويف شمامسة جدد أسقف إيبارشية بني سويف كنيسة الشهيد مار جرجس

الأكثر قراءة

اجتماع عاجل في الزمالك لبحث الانسحاب من السوبر المصري

أنباء عن تعثر حل الأزمة، غياب دونجا وشلبي عن معسكر الزمالك يثير التساؤلات

"مقدرش أسيب الناس مضغوطة"، عضو القومي للأجور يكشف عن توقعات بزيادة المرتبات

قبل الغرامة، موعد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر

كرتونة البلدي تنخفض 30 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الإثنين 21/ 10/ 2024

مفاجأة بشأن طاقم حكام نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

هل تورط محمد صبحي في أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات؟ الحارس يجيب

التموين: خطة التحول الي الدعم النقدي الكامل جاهزة للتطبيق (فيديو)

منوعات

المزيد

طبيبة تونسية تبث عملية ولادة "لايف" على "تيك توك"

الصين تنتج مجالا مغناطيسيا أقوى بـ 800 ألف مرة من المجال الأرضي

تفاصيل محاكمة أردني حاول التخلص من حياته 141 مرة

كويتيون يطالبون بسجن من يتخلى عن كلبه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم الإثنين 21/10/2024

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

بعد استهدافها من قبل الاحتلال.. ما هي جمعية القرض الحسن اللبنانية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بالفواحش والآثام

زوجي بيخوني من 11 سنة اعمل إيه؟ وعضو العالمي للفتوى تجيب (فيديو)

أسماء سورة الإخلاص ولماذا تعدل ثلث القرآن

المزيد
الجريدة الرسمية