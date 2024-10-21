تفاصيل محاكمة أردني حاول التخلص من حياته 141 مرة

قررت محكمة صلح الجزاء في الأردن تحويل شاب إلى الطب النفسي لإجراء تقييم شامل لحالته النفسية، بعد أن حاول الانتحار أكثر من 100 مرة.

أردني حاول الانتحار 141 مرة

وفي التفاصيل التي أوردتها المواقع الأردنية المحلية، وُجهت للشاب الذي اتضح أنه متزوج، ولديه ولدان، اتهامات بمحاولة الانتحار في 141 قضية مختلفة.

واعترف الشاب بأنه يعاني من مرض نفسي يستدعي التدخل العلاجي، الأمر الذي جعل المحكمة تحوله للطب النفسي لإجراء تقييم لحالته، قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن القضايا المرفوعة ضده، سواء كان ذلك من خلال توجيه العلاج أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.

وفي السنوات الأخيرة، ازداد الوعي بقضايا الصحة النفسية في الأردن، مما دفع المؤسسات الطبية والقضائية إلى التعاون لضمان حصول الأفراد على الرعاية المناسبة.

وتعتبر هذه القضية مثالًا على أهمية الدمج بين العلاج النفسي والإجراءات القانونية، خاصةً في حالات الأفراد الذين يعانون من ظروف صعبة تؤثر على سلوكياتهم.