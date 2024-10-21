الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

تفاصيل محاكمة أردني حاول التخلص من حياته 141 مرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة صلح الجزاء في الأردن تحويل شاب إلى الطب النفسي لإجراء تقييم شامل لحالته النفسية، بعد أن حاول الانتحار أكثر من 100 مرة.

أردني حاول الانتحار 141 مرة 

وفي التفاصيل التي أوردتها المواقع الأردنية المحلية، وُجهت للشاب الذي اتضح أنه متزوج، ولديه ولدان، اتهامات بمحاولة الانتحار في 141 قضية مختلفة.

واعترف الشاب بأنه يعاني من مرض نفسي يستدعي التدخل العلاجي، الأمر الذي جعل المحكمة تحوله للطب النفسي لإجراء تقييم لحالته، قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن القضايا المرفوعة ضده، سواء كان ذلك من خلال توجيه العلاج أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.

 

 وفي السنوات الأخيرة، ازداد الوعي بقضايا الصحة النفسية في الأردن، مما دفع المؤسسات الطبية والقضائية إلى التعاون لضمان حصول الأفراد على الرعاية المناسبة.

وتعتبر هذه القضية مثالًا على أهمية الدمج بين العلاج النفسي والإجراءات القانونية، خاصةً في حالات الأفراد الذين يعانون من ظروف صعبة تؤثر على سلوكياتهم.

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن ضرب أهداف إسرائيلية في غور الأردن والجولان (فيديو)

74 حالة انتحار في الكويت خلال 8 أشهر

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الصحة النفسية الأردن العلاج النفسى

مواد متعلقة

حادث أم انتحار.. وفاة فتي One Direction الذهبي ليام باين (فيديو جراف)

74 حالة انتحار في الكويت خلال 8 أشهر

التحقيقات تكشف أسباب محاولة انتحار طالبة في سوهاج

أول تعليق من الأزهر على انتحار بعض طلاب الثانوية العامة

الأكثر قراءة

أنباء عن الإفراج عن ثلاثي الزمالك بكفالة ومنعهم من دخول الإمارات

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024

يبدأ تطبيقها غدًا، رئيس الوزراء يحدد شروطا جديدة لإعفاء سيارات المعاقين من الجمارك

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبدالمطلب

الكهرباء تحدد 8 أخطاء تؤدي إلى زيادة الفاتورة الشهرية، تعرف عليها

مصطفى شلبي وعماد دونجا أمام نيابة أبو ظبي بتهمة الاعتداء على فرد أمن

قفزة في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 21- 10- 2024

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعًا

منوعات

المزيد

تفاصيل محاكمة أردني حاول التخلص من حياته 141 مرة

كويتيون يطالبون بسجن من يتخلى عن كلبه

صحفي بريطاني ينشر صورة له أثناء جلوسه على كرسي يحيى السنوار

تبدأ من 400 جنيه، أسعار البطاطين في سوق جامع البنات بالعتبة (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في البصل، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاثنين بالسوق المحلية

قفزة في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 21- 10- 2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

ما تريد معرفته عن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبدالمطلب

تفسير حلم أكل الفراخ في المنام وعلاقته بالخير والسعادة

معنى المزن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 69 بسورة الواقعة

المزيد
الجريدة الرسمية