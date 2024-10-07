الإثنين 07 أكتوبر 2024
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74 حالة انتحار في الكويت خلال 8 أشهر

الكويت، فيتو
الكويت، فيتو

 كشفت إحصائية رسمية حديثة، أن نحو عشرة أشخاص يلقون مصرعهم عبر الانتحار بطرق مختلفة في الكويت كل شهر، غالبيتهم من الوافدين الأجانب.

إحصائية حالات الانتحار في الكويت 

 وقال مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، اللواء عيد العويهان، إن قسم الطب الشرعي تعامل مع 74 حالة وفاة انتحارًا منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى نهاية أغسطس الماضي.

حوادث السير في الكويت 

واحتلت الوفاة عبر الانتحار المركز الثاني بعد وفيات حوادث السير التي تعامل معها الطب الشرعي في الكويت خلال الفترة ذاتها، وفق حديث اللواء العويهان الذي نشرته صحيفة " الراي" المحلية.

ولم يذكر المسؤول الأمني تفاصيل أكثر عن إحصائية الانتحار تلك، لكن البلد الخليجي يسجل أكثر من مئة حالة انتحار سنويًا في الأعوام القليلة الماضية.

وتشغل تلك الأرقام عدة جهات حكومية ومؤسسات اجتماعية وإنسانية كويتية تحاول إيجاد حلول لخفض عدد المنتحرين في البلاد كل عام.

ووفق عدة دراسات وبحوث محلية حول أسباب الانتحار في الكويت، يقدم المنتحرون على إنهاء حياتهم بسبب التعرض للصدمات، الاكتئاب، العنف الأسري، العلاقات العاطفية، الأمراض الجسدية الخطيرة، إدمان المخدرات، مشاعر اليأس، التعرض للتنمر، وأسباب أخرى.

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