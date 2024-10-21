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محافظات

بنسبة 30%، محافظ المنيا يفتتح المعرض الدائم لبيع السلع واللحوم بأسعار مخفضة

محافظ المنيا يفتتح
محافظ المنيا يفتتح المعرض الدائم لبيع السلع واللحوم

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، معرض مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري” المقام على مساحة أكثر من 500 متر مربع بشارع مسجد صلاح الدين بحى جنوب مدينة مطاي، تحت رعاية   الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير السلع الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، في إطار الجهود المبذولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين. 


وأكد المحافظ أن إقامة هذه المعارض تأتي تفعيلا لمبادرة "بداية " تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة وزيرة التنمية المحلية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية، لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار تنافسية.


وخلال جولته في المعرض الذي يخدم أكثر من 200 ألف مواطن من سكان مطاى وقراها، التقى المحافظ بعدد من المواطنين للاطمئنان على مدى رضاهم عن التخفيضات، والاستماع لمقترحاتهم، حيث عبّر المواطنون عن امتنانهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة، مشيرين إلى تأثيرها الإيجابي في جميع أنحاء المحافظة.
وجه  كدواني رؤساء الوحدات المحلية بضرورة إقامة معارض مماثلة طوال العام في جميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين، مع متابعة قوائم الأسعار لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.


من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المعرض يضم 10 عارضين، ويشمل مجموعة متنوعة من المنتجات ( سلع غذائية – لحوم – خضروات )، بتخفيضات تتراوح بين 20% و30%، مضيفا “توفير قوافل تموينية متنقلة تجوب القرى والنجوع وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم”.
حضر الافتتاح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، عويس قاسم، رئيس مركز ومدينة مطاي، وعدد من المسؤولين والجهات المعنية.

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