مسلسل أزمات كهربا عرض مستمر.. رفض التدريب قبل مباراة فاركو.. دخل في مشادات مع الشناوي والسولية.. والأهلي يعرضه للبيع بسبب واقعة أبو ظبي

عاد محمود كهربا لاعب النادي الأهلي ليتصدر المشهد بالقلعة الحمراء مرة أخرى، بعد واقعة تمرده عقب مبراة سيراميكا كليوباترا بنصف نهائي السوبر المصري بالإمارات أمس الأحد.

ترحيل كهربا وغرامة مليون جنيه

وقرر محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إعادة محمود كهربا إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في السوبر المحلي، وخصم مليون جنيه من مستحقاته نظرا لما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا.

محمد رمضان أبلغ محمد الدماطي رئيس البعثة ليلا بإنهاء إجراءات إعادة اللاعب إلى القاهرة فورا وبعدها عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي شهدت الاتفاق على تغريم اللاعب مليون جنيه نظرا لخروجه عن النص والحديث بشكل غير لائق عن النادي والجهاز الفني.

وأكد مصدر داخل الأهلي أنه سوف يصدر قرار بعرض محمود كهربا لاعب الفريق للبيع قبل إغلاق باب القيد المحلي يوم 25 أكتوبر الجاري.

كواليس عقوبة كهربا

وكشفت مصادر داخل الأهلي كواليس استبعاد كهربا من بعثة الأهلي في الإمارات حيث اعترض بشكل غير لائق علي عدم مشاركته في مباراة سيراميكا كليوباترا والبدء بطاهر محمد طاهر أساسيا بجانب إشراك وسام أبو علي رغم عودته متأخرا من معسكر منتخب بلاده.

وعقب المباراة ظهر كهربا بشكل غاضب سواء في الملعب أو في طريق العودة ووصل الأمر إلى رفض رد التحية للمدير الرياضي في الفندق وأيضا الحديث عن الفريق والنادي والجهاز الفني بشكل غير لائق وغير مسبوق.

كما رفض كهربا الاستماع لمحاضرة كولر عقب انتهاء مباراة سيراميكا كليوباترا، الأمر الذي جعل المدرب السويسري يشتكي مما فعله اللاعب إلى محمد رمضان المدير الرياضي ورفض كهربا رفض الاستماع إلى محمد رمضان وتركه وذهب الى حافلة الفريق منفردًا من أجل العودة إلى فندق إقامة الفريق الأحمر.

أزمات كهربا مع كولر

وتتكرر ازمات كهربا مع مارسيل كولر المدير الفني حيث دخل اللاعب في عدة أزمات سابقة مع كولر وأعقبها استبعادات من المباريات وغرامات بالجملة رغم أنه كان في أوقات كثيرة الفتي المدلل له والورقة الرابحة التي يدفع به في العديد من المباريات، وتألق كهربا معه بشكل كبير وساهم في انتصارات عديدة للأهلي.

وتستعرض فيتو أزمات كهربا المستمرة في النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة والتي عصفت بعلاقته بكولر حتى قرار عرضه للبيع.

اشتعال شرارة الخلاف بين كولر وكهربا

وبدأت أزمة كهربا مع كولر عقب مباراة فاركو بالموسم الماضي برفض كهربا التدريب مع المستبعدين من المباراة ودخل في مشادة مع المدرب المساعد لكولر، والتي تم بعدها حرمانه من المران مع الفريق لفترة وأثرت تلك الواقعة على العلاقة بين اللاعب والمدرب مما أدي إلى وضعه على دكة البدلاء والاستبعاد أيضا من المباريات.

حفل شقيقته يعصف بعلاقته بكولر

ومن الأزمات التي دمرت علاقة اللاعب بمدربه إصراره على حضور حفل زفاف شقيقته الذي تزامن مع سفر الفريق لخوض مباراة ميدياما الغاني في دوري الأبطال الموسم الماضي.

وقال كولر في أحد المؤتمرات الصحفية عقب تلك الواقعة إن كهربا هو المهاجم الثالث في ترتيب المهاجمين في الفريق بعد الفلسطيني وسام أبو علي والفرنسي موديست وتم استبعاده من مباريات الفريق بعد ذلك

كهربا يرد علي كولر

تصريحات السويسري كولر أغضبت اللاعب وصرح تليفزيونيا قائلا “أنا رقم 1 في أي حتة”

أزمة الشناوي

ودخل كهربا في مشادة مع الحارس محمد الشناوي في أحد تدريبات الفريق وأطلق بعض الألفاظ الخارجة لزميله، وطالبه الشناوي بالالتزام وعدم التفوه بتلك الألفاظ لكنه رفض فنشبت مشادة كلامية بينهما ورغم اعتذاره لزميله بعد ذلك لكن تم توقيع عقوبة عليه وصلت إلى مليون جنيه.

وداخل في أزمة أخرى مع عمرو السولية خلال لقاء المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا ليتم تغريمه 150 ألف جنيه.

رفض مصافحة موسيماني

ورفض اللاعب في السابق مصافحة الجنوب أفريقي موسيماني مدرب الأهلي السابق بسبب جلوسه احتياطيا بمبارة طلائع الجيش بالدوري ليتم تغريمه 200 ألف جنيه.

أزمة السوبر المحلي

كما أثار أزمة بالسوبر المحلي بالإمارات بالاعتداء على بعض لاعبي الزمالك مما أدى إلى إيقافه 10 مباريات.

أزمة مونديال الأندية

وفي 9 فبراير 2011 حرمه الاتحاد الدولي لكرة القدم ومعه حسين الشحات من استكمال مونديال الأندية بسبب اختراق الإجراءات الطبية قبل مباراة بايرن ميونخ.

إيقاف كهربا 12 مباراة

وقرر اتحاد الكرة تطبيق عقوبة لجنة الانضباط على كهربا بايقافه 12 مباراة بالدوري الموسم الماضي ثم تخفيفها إلى 6 مباريات حيث قررت لجنة الانضباط إيقاف اللاعب 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه مع تغريم الأهلي 200 ألف جنيه ورئيس الزمالك 300 ألف جنيه بسبب شكاوى متبادلة بينهم عقب مباراة القمة بالدور الأول الموسم الماضي.

إيقاف وغرامة الزمالك العقوبة الأكبر

العقوبة والأزمة الأكبر في مشوار كهربا هي إيقافه من الاتحاد الدولي 6 شهور فضلا عن تغريمه 2 مليون دولار لصالح الزمالك.

