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حوادث

تأجيل محاكمة متهم في خلية التجمع لجلسة 15 أكتوبر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت محكمة جنايات مستأنف بدر تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة في القضية رقم 4736 لسنة 2022، جنايات التجمع، لجلسة 15 أكتوبر الجاري لحضور المتهم من محبسه.

 

جماعة داعش التي تهدف لارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة

 وجاء في أمر الإحالة، أنه في الفترة من 2013 وحتى 19 مارس 2023، انضم المتهم وآخرون جميعا إلى جماعة داعش الإرهابية، التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وتلقى المتهمون الأول والثاني والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين تدريبات لتحقيق أهداف تلك الجماعة.

 

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محكمة جنايات مستأنف بدر نشر أخبار كاذبة جنايات التجمع

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