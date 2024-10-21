الزمالك يكشف موقف عمر جابر من لقاء الأهلي

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف عمر جابر الظهير الأيمن للفريق من اللحاق بمباراة الاهلي في السوبر المصري

وقال الجهاز الفني: عمر جابر سيلحق بمباراة الاهلي واللاعب يتعافي من الإصابة وبنسبة كبير سيلحق مباراة الاهلي يوم الخميس

تأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد فوز الأحمر على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، فيما فاز الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.