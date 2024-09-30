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رياضة

أشرف حكيمي يقود تشكيل الجولة المثالي في الدوري الفرنسي

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي

الدوري الفرنسي، واصل النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان، التوهج مع فريقه منذ بداية الموسم الجاري.


وتواجد حكيمي في التشكيل المثالي الذي اختارته صحيفة "ليكيب" لأفضل 11 لاعبا في منافسات الجولة السادسة بالدوري الفرنسي.

واختير النجم المغربي بفضل تمريراته الحاسمة في فوز فريقه على رين بنتيجة 1/3، ورافقه أيضا زميله برادلي باركولا الذي سجل هدفين في نفس المباراة.

 

تشكيل الجولة المثالي في الدوري الفرنسي 


وفي حراسة المرمى اختارت "ليكيب" البولندي مارسين بولكا من نيس بعد تصديه لست محاولات خلال مباراة فريقه أمام لانس.

وبجوار حكيمي في خط الدفاع يتواجد أيضا ماتا من أولمبيك ليون، وجوبال من أوكسير، وموريرا من ستراسبورج.

واختارت الصحيفة الفرنسية في خط الوسط الثنائي ليبانانت من نانت، وأوسو من أوكسير، وأمامهما جوميس من ليل، وباركولا من بي إس جي، والياباني إيتو من ريمس خلف رأس الحربة الكندي جوناثان دافيد مهاجم لل الذي سجل هاتريك في شباك لوهافر.

أفضل مدير فني بجولة الدوري الفرنسي 

واختير كريستوف بيليسيه مدرب أوكسير كأفضل مدير فني بالجولة السادسة لليج وان بعد  فوز فريقه على بريست بثلاثية دون رد.

 

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