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رياضة

دوري أبطال أوروبا، الإصابات تربك حسابات برشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ

فليك
فليك

كشفت تقارير صحفية أن الإصابات أربكت خطة الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، قبل مواجهة بايرن ميونخ، الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.

 

فرينكي دي يونج

 ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تطور الأحداث في الأسابيع الأخيرة زاد الاعتقاد بأن فرينكي دي يونج سيصل إلى أفضل حالة له ضد بايرن ميونخ وريال مدريد مع ارتفاع نسق اللعب عقب فترة غياب طويلة. 

وأشارت إلى أن المفاجئ الآن أن دي يونج سيصل إلى مباراة بايرن، وليس لديه احتمالية كبيرة بأن يكون أساسيًا، بسبب الآلام التي شعر بها في تدريب يوم السبت الماضي.


وأوضحت أن المشاكل البدنية التي واجهها إريك جارسيا خلال الإحماء قبل مباراة إشبيلية وضعت هانز فليك أيضا في ورطة.

وذكرت أن فليك كان يخطط للبدء بجارسيا ودي يونج أساسيين ضد بايرن ميونخ، لكنه سيكون مجبرا على التغيير الآن، رغم أن اللاعبين غير مستبعدين من دخول قائمة اللقاء.

وكشفت أن فليك سيعتمد غالبا على فيرمين لوبيز في خط الوسط إلى جانب كاسادو وبيدري في التشكيل الأساسي أمام بايرن ميونخ.

 

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