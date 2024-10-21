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رياضة

مدرب برشلونة يدخل تاريخ الدوري الإسباني بعد خماسية إشبيلية

فليك مدرب برشلونة،
فليك مدرب برشلونة، فيتو

حقق الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، رقما مميزا خلال الانتصار العريض (5-1) على إشبيلية، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا، في معقل البلوجرانا "ملعب لويس كومبانيس الأولمبي".

رقم تاريخي لمدرب برشلونة 


فبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، صار فليك من أكثر المدربين الذين سجلت فرقهم أهدافا، في أول 10 مباريات من الليجا، خلال القرن الـ21.


ويتصدر هذه القائمة بيب جوارديولا مع برشلونة، ب34 هدفا، ويليه زين الدين زيدان رفقة ريال مدريد بنفس العدد، بينما يأتي فليك في المركز الثالث، برصيد 33 هدفا.


وسجل للبلوجرانا في مباراة أمس: ليفاندوفسكي "هدفان"، وبابلو توري "هدفان"، وبيدري، في الدقائق (24، 28، 39، 82 و88)، بينما أحرز هدف إشبيلية الوحيد، إيدومبو في الدقيقة 87.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 27 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما يأتي إشبيلية في المركز الثالث عشر، برصيد 12 نقطة.

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