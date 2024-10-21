مدير الوحدة التنفيذية لـ"كيتشنر": 87 مليون يورو إجمالي تكلفة المشروع

كشف عبده محمدين عبده محمدين مدير الوحدة التنفيذية لمشروع كيتشنر بوزارة التنمية المحلية عن أن إجمالي تمويل المشروع ٧٩ مليون يورو قرض من البنك الأوروبي و٨ ملايين يورو منحة من الاتحاد الأوروبي

وأوضح أنه يتم تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر مكون للمخلفات الصلبة بالتعاون ما بين وزارة التنمية المحلية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأشار محمدين إلي أنه تم تقسيم الخطة الاستثمارية للمشروع إلى سبعة أقسام الجزء الأول خاص بإنشاء عدد أربعة مصانع لتدوير المخلفات في كفر الشيخ والحامول ودسوق وبلقاس بالدقهلية والمكون الثاني عبارة عن إنشاء اثنين محطة وسيطة بنبروة وقطور بمحافظة الغربية والمكون الثالث إنشاء مصنع لتدوير المخلفات طاقة 1800 طن في اليوم في دفرة محافظه الغربية والمكون الرابع خاص بإعاده تأهيل ورفع كفاءة عدد تسع جراجات لسيارات المخلفات الصلبة في المحافظات الثلاثة والمكون الخامس خاص بتأهيل وإغلاق المقلب العمومي بقلابشو .

وأكد محمدين أنه تم بالفعل طرحهم وترسية عدد أربعة مشروعات وباقي مشروع الخاص بمصنع دفرة في مرحلة التقييم المالي متبقي عدد اثنين مناقصة جار اتخاذ الإجراءات اللازمة للطرح والترسية.

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية استقبل اليوم الإثنين سفير الاتحاد الأوربي كريستيان بيرجر وزوجته مارلينا بيرجر لمتابعة برنامج التوعية الشامل للتعريف بدور الإدارة المتكاملة للمخلفات وتطوير مصرف كتشنر.

ورافق محافظ الدقهلية والسفير في الجولة التفقدية الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية وعبده محمدين مدير الوحدة التنفيذية لمشروع كيتشنر بوزارة التنمية المحلية أستاذة هناء صالح نائب مدير الوحدة التنفيذية في الوزارة، ومسئولي إدارة المخلفات الصلبية.

وجاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية "للتنمية البشرية.. بداية جديدة لبناء الانسان"، وتنفيذا لتوصيات قمة المناخ بشرم الشيخ واهتمام الدولة بالقضايا البيئية العالمية ووفقا لخطة مصر 2030 للتنمية المستدامة ورفع الوعي البيئي لدي جميع شرائح المجتمع..

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