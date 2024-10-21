الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أسطورة ليفربول: محمد صلاح يضع عينيه على إنجاز هنري ولامبارد

محمد صلاح
محمد صلاح

توقع جيمي كاراجر، مدافع ليفربول الأسبق، ببقاء المهاجم المصري محمد صلاح في النادي الإنجليزي لموسم آخر على الأقل.


وأصبح محمد صلاح، أحد أساطير ليفربول بعدما سجل 218 هدفًا خلال 360 مباراة بمختلف البطولات، منذ انتقاله للفريق عام 2017.

ويعد صاحب الـ32 عامًا ثالث الهدافين التاريخيين للريدز، خلف إيان راش (339)، وروجر هانت (263) هدفًا.

صلاح يضع عينه علي هنري وفرانك لامبارد


وخلال ظهوره عبر شبكة "سكاي سبورتس"، قال كاراجر: "صلاح سيضع عينيه على تييري هنري، وفرانك لامبارد"، في إشارة لسعيه للتقدم في قائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليج.

واستطاع صلاح الوصول للمركز التاسع في القائمة بعدما سجل هدفه رقم 162 خلال الفوز على تشيلسي (2-1)، أمس الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وعن ذلك، قال كاراجر: "هذه الإحصائيات من بين الأسباب التي أظن أن صلاح سيوقع من أجلها على عقد جديد مع ليفربول، ولا أقول إنه أناني".

وختم: "إنه ليس مهاجمًا صريحًا، وبالنسبة لمهاجم على الأطراف، فما قام به أمر لا يصدق".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جيمي كاراجر ليفربول محمد صلاح كاراجر تييري هنري فرانك لامبارد

مواد متعلقة

سابالينكا تخطف صدارة تصنيف التنس العالمي من شفيونتيك

دوري الجمهورية للناشئين، ضربات الترجيح تبتسم للمقاولون 2008 أمام فاركو

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

قرعة الدوري الممتاز، بيراميدز يبدأ مشواره بمواجهة بتروجيت

إنجاز استثنائي ينتظر مدرب ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

هداف من طراز فريد، باريس سان جيرمان يرصد 80 مليون يورو لضم نجم إنتر ميلان

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات السبت العظيم بالدوري الإنجليزي

حقيقة تحرك نادي برشلونة لضم هالاند

الأكثر قراءة

ترحيل كهربا من بعثة الأهلي في الإمارات وخصم مليون جنيه من مستحقاته

الأهلي يعرض كهربا للبيع قبل إغلاق باب القيد

مصدر بالأهلي: محمد رمضان رفض وساطة كبار الفريق لاحتواء أزمة كهربا

كواليس استبعاد كهربا من بعثة الأهلي في الإمارات وترحيله إلى القاهرة

مصدر مقرب من كهربا يكشف تفاصيل جديدة وراء ترحيله من معسكر الأهلي

تنطلق غدا بروسيا، 10 معلومات عن قمة تجمع البريكس بمشاركة مصر

أزمة كهربا، تحرك جديد من الخطيب لتحذير لاعبي الأهلي وفرض الانضباط

شروط مهينة، إسرائيل قدمت طلباتها لواشنطن لإنهاء الحرب في لبنان

منوعات

المزيد

طائرة مدنية تهبط في مطار بيروت وسط النيران بعد القصف الإسرائيلي، ما القصة؟ (صور)

صدق أو لا تصدق، مطار نيوزيلندي يحظر العناق لأكثر من 3 دقائق

من داخل مطبخ ماكدونالدز، ترامب يسخر من هاريس بـ"قلي البطاطا" (فيديو)

اضطراب ما بعد الصدمة، نهاية مأساوية لـ ناجية إسرائيلية من هجوم حماس في عيد ميلادها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان بالسوق المحلى

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 21-10-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الإثنين 21- 10- 2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الإثنين 21-10-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

رخصتك انتهت ومحتاج تجددها في أسرع وقت.. أماكن تواجد وحدات المرور المتنقلة ومواعيد عملها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كم مرة تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين في اليوم والليلة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 21-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 21-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية