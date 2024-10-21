أسطورة ليفربول: محمد صلاح يضع عينيه على إنجاز هنري ولامبارد

توقع جيمي كاراجر، مدافع ليفربول الأسبق، ببقاء المهاجم المصري محمد صلاح في النادي الإنجليزي لموسم آخر على الأقل.



وأصبح محمد صلاح، أحد أساطير ليفربول بعدما سجل 218 هدفًا خلال 360 مباراة بمختلف البطولات، منذ انتقاله للفريق عام 2017.

ويعد صاحب الـ32 عامًا ثالث الهدافين التاريخيين للريدز، خلف إيان راش (339)، وروجر هانت (263) هدفًا.

صلاح يضع عينه علي هنري وفرانك لامبارد



وخلال ظهوره عبر شبكة "سكاي سبورتس"، قال كاراجر: "صلاح سيضع عينيه على تييري هنري، وفرانك لامبارد"، في إشارة لسعيه للتقدم في قائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليج.

واستطاع صلاح الوصول للمركز التاسع في القائمة بعدما سجل هدفه رقم 162 خلال الفوز على تشيلسي (2-1)، أمس الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وعن ذلك، قال كاراجر: "هذه الإحصائيات من بين الأسباب التي أظن أن صلاح سيوقع من أجلها على عقد جديد مع ليفربول، ولا أقول إنه أناني".

وختم: "إنه ليس مهاجمًا صريحًا، وبالنسبة لمهاجم على الأطراف، فما قام به أمر لا يصدق".