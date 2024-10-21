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رياضة

غلق باب الترشح لانتخابات اتحاد الجودو اليوم

مروزق علي رئيس اتحاد
مروزق علي رئيس اتحاد الجودو، فيتو

الجودو، يغلق مسئولو اتحاد الجودو اليوم، باب الترشح في انتخابات الاتحاد المقرر إقامتها يوم 22 نوفمبر المقبل بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

واستمر فتح باب الترشح لمدة أسبوعا وشهد تقدم العديد من الشخصيات بأوراق الترشح على مختلف المناصب.

مرزوق علي يتحدث عن تطور الجودو النسائي

 وقال مرزوق علي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو: إن الجودو النسائي المصري يسير على الطريق الصحيح بفضل التخطيط الجيد وتوفير الإمكانيات المطلوبة على كافة المستويات المادية والمعنوية.

وأوضح  أن مجلس إدارة الاتحاد وضع خطة طموحة فور توليه المسئولية في 2021، الهدف منها بناء جيل مميز من اللاعبات لديه القدرة على تحقيق الإنجازات واعتلاء منصات التتويج قاريًّا وعالميًّا وأولمبيًّا.

برونزية صفا سليمان في بطولة العالم للشباب بطاجيكستان

وأكد رئيس اتحاد الجودو، أن منتخب مصر حاليا أصبح يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبات المميزات، سجلن حضورهن بقوة في البطولات القارية والعالمية، وحققن العديد من الإنجازات لعل أحدثها برونزية صفا سليمان في بطولة العالم للشباب بطاجيكستان.

وأكمل: "مازلنا في طريقنا نحو تحقيق الهدف المنشود وهو حصد ميدالية أولمبية للجودو النسائي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ونعمل بأقصى جهد من أجل تحقيق الحلم".

وحقق الجودو النسائي المصري طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، من خلال ظهور جيل جديد من اللاعبات أصحاب القدرات المميزة، حققن نتائج جيدة في مختلف البطولات القارية والعالمية.

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