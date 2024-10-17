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رياضة

مرزوق علي يتحدث عن حصاد الجودو المصري في 3 سنوات

مرزوق علي، فيتو
مرزوق علي، فيتو

تحدث مرزوق علي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، عن الإنجازات والنجاحات التي حققها الجودو المصري خلال السنوات الـ3 الماضية، والتي بدأت مباشرة عقب ختام المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال مرزوق علي في تصريحات صحفية، إن الجودو المصري واجه صعوبات كبيرة عقب المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، تمثلت في اعتزال أغلبية عناصر المنتخب الوطني الأول، وأبرزهم كان رمضان درويش وحاتم عبد الآخر ومحمد علي وغيرهم من الأبطال الذين اجتهدوا كثيرا لرفع العلم المصري في كافة المحافل والبطولات.

وأوضح مرزوق علي، أن قرار هؤلاء اللاعبين بالاعتزال كشف عن أزمة كبيرة وهي عدم وجود صف ثاني للمنتخب الوطني، وأسفر ذلك عن وجود فراغ وفجوة كبيرة أثرت على النتائج بشكل كبير، وكان لابد من تدخل حينها، من خلال الاهتمام بقطاعات الناشئين والشباب.

زيادة حجم المشاركة في البطولات المحلية

وتابع مرزوق: "بدأنا العمل مع الناشئين والشباب من خلال زيادة حجم المشاركة في البطولات المحلية في كل المراحل العمرية، وخلق قاعدة كبيرة يتم من خلالها اختيار عناصر المنتخبات الوطنية، ورافق هذا منح الفرصة لعدد من الأبطال المعتزلين للعمل في الأجهزة الفنية للمنتخبات لقربهم من اللاعبين في ذلك الحين".

وأكمل مرزوق: "حصدنا ثمار ما زرعناه مع الأجيال الصغيرة سريعا، من خلال السيطرة على عرش أفريقيا في جميع المراحل العمرية، وخلق جيل جديد من اللاعبين لديهم القدرة على المشاركة والمنافسة في كافة المحافل العالمية، ومازال أمامنا أهداف نسعى لتحقيقها وهي دفع الجودو المصري للوقوف على منصات التتويج في أولمبياد لوس أنجلوس 2028".

وقال مرزوق: "حققنا المعادلة الصعبة وهي إجراء عملية الإحلال والتجديد في صفوف المنتخبات الوطنية، مع تحقيق نتائج مميزة وعدم انهيار المنظومة، وخير دليل على ذلك هو حصد ميداليتين لأبطال منتخب الشباب في نسختين متتاليتين من بطولة العالم، وهو إنجاز لم يتحقق من قبل".

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