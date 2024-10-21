البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين ثاني جلسات الأسبوع الجاري.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.35% عند مستوى 29935 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% عند مستوى 38135 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.85% عند مستوى 12526 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% عند مستوى 7600 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% عند مستوى 10702 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.65% عند مستوى 3122 نقطة.