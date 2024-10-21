الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين ثاني جلسات الأسبوع الجاري. 

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.35%  عند مستوى 29935 نقطة، وصعد   مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33%  عند مستوى 38135 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.85%  عند مستوى 12526 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"

 وارتفع   مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46%  عند مستوى 7600 نقطة، وصعد    مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08%  عند مستوى 10702 نقطة، وقفز     مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.65%  عند مستوى 3122 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

30 محدد الأوزان اخبار الاقتصاد أسعار الذهب ا البورصة الدوريات العالمية الدوري المصري الشركات الصغيرة والمتوسطة السياسة الخارجية الشريعة شركات الصغيرة

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: أسعار الدواجن تواصل الانخفاض والبيض يرتفع.. صعود جديد بسعر الذهب.. البورصة تربح 9 مليارات جنيه

الرقابة على تداول المبيدات، توصيات برلمانية للحكومة فى قطاع الزراعة

ما الفرق بين الروح والنفس؟ وما حقيقة موت الروح؟

لتسهيل استنباط أصناف عالية الإنتاجية، توصية برلمانية لصالح مراكز البحوث الزراعية

الدليل الكامل لتنسيق الجامعات 2024، 75 رغبة أمام الطالب.. الحدود الدنيا للشعب.. وقواعد التسجيل على موقع التنسيق

تنسيق الجامعات 2024، التعليم العالي تنشر سؤال وجواب عن كل ما يخص تسجيل الرغبات

أخبار الاقتصاد اليوم: زيادة جديدة بأسعار الدواجن البيضاء.. وقفزة في أسعار سبائك الذهب.. وارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 46.488 مليار دولار

أخبار مصر: إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم، فيتو تنشر رابط النتيجة، مفاجأة بالمؤشرات الأولية لتنسيق الكليات 2024

الأكثر قراءة

الأهلي يعرض كهربا للبيع قبل إغلاق باب القيد

ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة

مصطفى شلبي وعماد دونجا أمام نيابة أبو ظبي بتهمة الاعتداء على فرد أمن

مصدر بالأهلي: محمد رمضان رفض وساطة كبار الفريق لاحتواء أزمة كهربا

نائب رئيس اتحاد نقابات العمال: حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات قريبا

السيسي وبن زايد في المقدمة، تعرف على أسماء القادة المشاركين في قمة البريكس 2024

الحل في أيدينا، خبير اقتصادي يقدم روشتة لعلاج شروط صندوق النقد الدولي في مصر

مدبولي يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ملفات العمل

منوعات

المزيد

صحفي بريطاني ينشر صورة له أثناء جلوسه على كرسي يحيى السنوار

تبدأ من 400 جنيه، أسعار البطاطين في سوق جامع البنات بالعتبة (فيديو وصور)

سيناتور أسترالية تصرخ بوجه الملك تشارلز: لست ملكي (فيديو)

طائرة مدنية تهبط في مطار بيروت وسط النيران بعد القصف الإسرائيلي، ما القصة؟ (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تأمين يصل لـ 200 ألف جنيه.. 10 مزايا جديدة لعمال التراحيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى المزن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 69 بسورة الواقعة

توفي "زي النهاردة" من 1059 سنة، «ابن حِبان إمام الحديث» المتشددون اتهموه بالإلحاد والزندقة

كم مرة تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين في اليوم والليلة

المزيد
الجريدة الرسمية