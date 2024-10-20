حماية المستهلك في الأقصر يطلق حملات استرشادية لمتابعة توافر السلع بالأسواق (صور)

أطلق جهاز حماية المستهلك بمحافظة الأقصر بقيادة اللواء محمد فاضل مدير الفرع، حملات استرشادية تهدف إلى متابعة توافر الخضروات والفواكه في الأسواق، إلى جانب التأكد من توافر السلع الاستراتيجية الحيوية.

تأتي هذه الحملات في إطار الجهود المستمرة للجهاز لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على منتجات سليمة بأسعار مناسبة.

حماية المستهلك

وخرجت الحملات بإشراف كل من صلاح زكريا الأمير من إدارة التحريات والرقابة، ومحمد نور ومحمد صلاح من إدارة التحقيقات، وقد شملت الحملات جولات ميدانية على عدد من الأسواق والمتاجر الكبرى، حيث تم التأكد من توافر كميات كافية من الخضروات والفواكه، وكذلك السلع الأساسية مثل الزيت، والسكر، والأرز، كما تم فحص مدى التزام التجار بالتعليمات وجودة المنتجات المعروضة.

وتهدف هذه الحملات إلى تعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي بين المواطنين، وتوجيههم إلى شراء المنتجات التي تتوافق مع معايير الجودة المطلوبة، بالإضافة إلى مواجهة أي مخالفات تتعلق بالغش التجاري أو التلاعب بالأسعار، كما تأتي هذه الجهود في ظل توجيهات الدولة بضرورة مراقبة الأسواق وضمان استقرارها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد صلاح الأمير أن جهاز حماية المستهلك سيواصل تكثيف جهوده خلال الفترة المقبلة، لضمان حماية حقوق المواطنين في الحصول على سلع آمنة وبأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود بين الجهاز وكافة الجهات المعنية لضمان استقرار السوق.

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