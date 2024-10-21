نهائي السوبر المصري، الأشعة تحسم موقف دونجا من مواجهة الأهلي

يخضع دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم لأشعة من أجل حسم مشاركته أمام النادي الأهلي في نهائي بطولة السوبر المصري.

ويخوض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم، تدريبات استشفائية فقط في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة بعد الفوز على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.



وقرر المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة من التدريبات، على أن يواصل الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء استعدادًا لمباراة نهائي كأس السوبر المحلي المقرر لها يوم 24 من الشهر الجاري على ملعب محمد بن زايد.

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما أمس باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الأهلي.

الأهلي يفوز على سيراميكا بثنائية

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.