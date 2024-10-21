الحبس عامين لسائق صدم طفلا في النزهة
قضت محكمة جنح النزهة بالحبس عامين لسائق بتهمة صدم طفل أثناء عبوره الطريق مما أسفر عن مصرعه.
تلقت مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من أحد المستشفيات يفيد باستقبالها طفل، مقيم بدائرة القسم، توفى متأثرًا بإصابته
وقال شهود العيان إنه أثناء عبور الطفل الطريق بدائرة قسم النزهة اصطدمت به سيارة ولاذ قائدها بالفرار، ما نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي قائد السيارة واعترف بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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