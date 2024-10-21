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خارج الحدود

مباحثات أمريكية لبنانية لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله

آموس هوكستن، فيتو
آموس هوكستن، فيتو

 قال مصدران في لبنان إن المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكستين سيجري محادثات مع مسئولين لبنانيين في بيروت، اليوم الاثنين، حول شروط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

 

محادثات أمريكية مع مسئولين لبنانيين في بيروت

 جاء ذلك في الوقت الذي يوسع فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على مواقع يُعتقد أنها تابعة للحزب.

ورغم أن هوكستين من المرجح أن يدفع باتجاه الهدوء بعد عام من القتال تخلله اغتيال إسرائيل لقادة من حزب الله في لبنان وحركة حماس  في غزة، أوضحت الولايات المتحدة أنها ستظهر دعمها الراسخ لإسرائيل رغم ارتفاع أعداد القتلى.


وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الجيش الأمريكي سارع إلى نشر نظامه المتقدم المضاد للصواريخ في إسرائيل، مضيفًا أنه "في مواقعه الآن".

ورفض أوستن ذكر ما إذا كان نظام الدفاع الصاروخي (ثاد) جاهزًا للعمل، لكنه قال "لدينا القدرة على تشغيله بسرعة كبيرة ونحن نسير على نفس النهج الذي نطمح إليه".

 

 وثيقة إسرائيل للتوصل إلى حل دبلوماسي 

 وذكرت تقارير نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة الأسبوع الماضي وثيقة تتضمن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل طالبت السماح لقواتها بالاضطلاع "بدور فعال" لضمان عدم إعادة تسليح جماعة حزب الله وعدم إعادة بنيته التحتية العسكرية بالقرب من الحدود.

وأضاف التقرير أن إسرائيل طالبت أيضًا بحرية عمل قواتها الجوية في المجال الجوي اللبناني.

وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس إنه من غير المرجح أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على شروط إسرائيل.

ومن المقرر أن يلتقي هوكستين رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الاثنين.

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إسرائيل وحزب الله الاحتلال الإسرائيلي الجيش الأمريكي الولايات المتحدة

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