وزير التموين: تنظيم معارض دائمة طوال العام للسلع المخفضة

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن الفترة الأخيرة شهدت جهودا كبيرة فى قطاع صوامع القمح للحفاظ على ذلك المحصول الاستراتيجى، حيث شهدت زيادة السعات التخزينية لصوامع القمح، وكذلك التوسع فى مواقعها عبر شبكة السكك الحديدية، بالإضافة إلى زيادة عدد الشاحنات، وكذلك العمل إنتاج الصوامع داخليا توفيرا للعملة الأجنبية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لـ مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس.

وأضاف فاروق، أيضا تم تفعيل البورصة السلعية بهدف العمل على استقرار الأسعار، وتحسين جودة السلع الاأساسية والسلع التموينية والتوسع فى المجمعات الاستهلاكية لبيع السلع بأسعار مخفضة، توحيدها تحت مظلة واحدة، بالإضافة إلى ميكنة بيانات شركات السلع التموينية.

التعاقد مع الشركات الموردة لمواجهة الممارسات الاحتكارية

وتابع، كما قامت الوزارة باستدامة التعاقد مع الشركات الموردة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وكذلك الاتفاق مع وزارة الزراعة على آليات التعاقد لمحصول قصب السكر وبنجر السكر للموسم الجديد بسعر 2500 جنيه لطن قصب السكر و2400 جنيه لطن بنجر السكر، وذلك بالتنسيق مع لجنتى الزراعة بالنواب والشيوخ.

واضاف: كما تم التوسع فى توريد اللحوم وتخزين رصيد دائم بقيمة 20 ألف رأس، بالإضافة إلى الاتفاق على تنظيم معارض دائمة للسلع المخفضة مثل معارض اهلا رمضان، لتكون مستمرة طوال العام.

الجلسة العامة لمجلس النواب

وبدأت قبل قليل الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن المقرر أن تشهد إلقاء الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بيانا بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتعبها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم.

وزير التموين يلقي بيانا أمام الجلسة العامة

ويعرض وزير التموين أيضا على النواب، ما يتعلق بضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين.

ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقريرين بشأن اتفاقيتين دوليتين.

زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC

ويناقش النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC.

اكتتاب مصر في بنك التنمية الإفريقي

كما يشهد مجلس النواب، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي.

كما يواصل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بعد الموافقة على أول مادتين في جلسة أمس، عقب الموافقة من حيث المبدأ على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.