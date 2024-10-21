بدء جلسة النواب للاستماع لبيان وزير التموين

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن المقرر أن تشهد إلقاء الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بيانا بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتعبها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم.

وزير التموين يلقي بيانا أمام الجلسة العامة

ويعرض وزير التموين أيضا على النواب، ما يتعلق بضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين.

ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقريرين بشأن اتفاقيتين دوليتين.

زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC

ويناقش النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC.

اكتتاب مصر في بنك التنمية الإفريقي

كما يشهد مجلس النواب، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي.

كما يواصل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بعد الموافقة على أول مادتين في جلسة أمس، عقب الموافقة من حيث المبدأ على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.