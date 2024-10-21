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حوادث

سقوط 6 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة

المتهمين, فيتو
المتهمين, فيتو

ألقى رجال المباحث القاهرة، القبض على 6 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها الهواتف والمتعلقات.

كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" ) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه - 4 هواتف محمولة "مجهولين المصدر").

 وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل"، وأقر بإرتكابه 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة واتهموه بالسرقة.


كما تم ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") لارتكابهما واقعة  سرقة مبلغ مالى من سيارة أحد الأشخاص بأسلوب "كسر الزجاج" بدائرة قسم شرطة الشروق، وعثر بحوزتهما على (فرد خرطوش - مبلغ مالى "من متحصلات واقعة السرقة" – 2 سيارة).

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 وبمواجهتهما اعترفا لارتكابهما الواقعة باستخدام إحدى السيارات المضبوطة.

كما ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لـ 2 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزتهم (الهاتف المحمول المستولى عليه - 4 هاتف محمول "مجهولين المصدر").

 

وبمواجهتهم  اعترفوا بمزاولتهم نشاط إجرامي تخصص فى  سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وأقروا بارتكابهم 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة واتهموهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة دائرة قسم شرطة الشرابية سرقة الهواتف المحمولة سرقة مبلغ مالي سرقة متعلقات المواطنين

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