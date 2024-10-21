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حوادث

التحقيقات تكشف سبب تخلص شاب من حياته شنقا داخل شقته في أكتوبر

تحقيقات داخل النيابة
تحقيقات داخل النيابة العامة، فيتو

 باشرت نيابة الجيزة التحقيق في العثور على جثة شخص مشنوق داخل شقته في مدينة 6 أكتوبر.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أنهى حياته داخل شقته في مدينة 6 أكتوبر بسبب مروره بأزمة نفسية حادة.

وبسؤال أسرة المتوفى أكدوا إقدامه على إنهاء حياته شنقا لمروره بحالة اكتئاب، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى.

 

العثور على جثة شاب مشنوق في أكتوبر 

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بالعثور على جثة أحد الأشخاص مشنوقا داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة العثور على جثة عاطل مشنوق ومُدلًّى بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة.

 

وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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6 أكتوبر الاجهزة الامنية بمديرية امن الجيزة العثور على جثة شخص العثور علي جثة شخص مشنوق

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