الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

سعر القصدير
سعر القصدير

سعر القصدير، سجل سعر القصدير نحو 31,823 دولارات للطن، اليوم  الاثنين، في البورصات العالمية.

سعر القصدير اليوم الاثنين 

القصدير هو معدن فضي لين قابل للتشكيل يستخدم أساسًا في إنتاج اللحام وطلاء المعادن الأخرى لمنع التآكل، ويستخدم على نطاق واسع في الصناعة المعدنية في المجال البيئي والمستدامة. 

وخاصة في تركيبات الخلايا الشمسية والمركبات الكهربائية والإلكترونيات. أكبر منتجي القصدير هم الصين وماليزيا وإندونيسيا وبيرو وتايلاند وبوليفيا وميانمار.

ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما تم الاستغناء عن القصدير فيه واستبداله بمواد أخرى مثل استخدامه في صنع رقائق القصدير ومنها ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعر القصدير اليوم الاثنين سعر القصدير سعر القصدير اليوم

الأكثر قراءة

اجتماع عاجل في الزمالك لبحث الانسحاب من السوبر المصري

أنباء عن تعثر حل الأزمة، غياب دونجا وشلبي عن معسكر الزمالك يثير التساؤلات

"مقدرش أسيب الناس مضغوطة"، عضو القومي للأجور يكشف عن توقعات بزيادة المرتبات

قبل الغرامة، موعد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر

كرتونة البلدي تنخفض 30 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الإثنين 21/ 10/ 2024

مفاجأة بشأن طاقم حكام نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

هل تورط محمد صبحي في أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات؟ الحارس يجيب

التموين: خطة التحول الي الدعم النقدي الكامل جاهزة للتطبيق (فيديو)

منوعات

المزيد

طبيبة تونسية تبث عملية ولادة "لايف" على "تيك توك"

الصين تنتج مجالا مغناطيسيا أقوى بـ 800 ألف مرة من المجال الأرضي

تفاصيل محاكمة أردني حاول التخلص من حياته 141 مرة

كويتيون يطالبون بسجن من يتخلى عن كلبه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم الإثنين 21/10/2024

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

بعد استهدافها من قبل الاحتلال.. ما هي جمعية القرض الحسن اللبنانية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بالفواحش والآثام

زوجي بيخوني من 11 سنة اعمل إيه؟ وعضو العالمي للفتوى تجيب (فيديو)

أسماء سورة الإخلاص ولماذا تعدل ثلث القرآن

المزيد
الجريدة الرسمية