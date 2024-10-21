حملة أمنية على المحال في مدينة نصر لإزالة الإشغالات

شنت أجهزة الأمن بالقاهرة، حملة أمنية على محال قطع غيار بمدينة نصر لإزالة الإشغالات والتعديات.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" بشأن قيام بعض أصحاب المحلات التجارية "قطع غيار السيارات" بالبناء بحرم الطريق بشارع (صقر قريش - مدينة نصر بالقاهرة) ووضع أجزاء سيارات أسفل العقارات المجاورة لهم.



وإضطلعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه عدة حملات إستهدفت المنطقة محل الشكوى.. حيث أسفرت جهودها عن رفع الإشغالات وغلق وتشميع 5 محلات لقطع غيار السيارات لإدارتهم بدون ترخيص وإزالة أسباب الشكوى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين والمخالفات.

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