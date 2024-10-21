الإثنين 21 أكتوبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل  تعاملات اليوم الإثنين ثاني جلسات الأسبوع الجاري. 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34%  عند مستوى 29630 نقطة، وصعد   مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32%  عند مستوى 37734 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.85%  عند مستوى 12526 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"

 وارتفع   مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39%  عند مستوى 7555 نقطة، وصعد    مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48%  عند مستوى 10640 نقطة، وقفز     مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.58%  عند مستوى 3101 نقطة.

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