الأحد 20 أكتوبر 2024
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حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة المساكن في بدر

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح بدر تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة المساكن، 15 يوما على ذمة التحقيق.

كان مدير أمن القاهرة قد تلقى اخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من  ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة بدر تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن، وبمواجهته اعترف بارتكاب (6) وقائع سرقة بأسلوب "التسلق".
وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه بمحافظة أسيوط، واعترف ببيع هواتف محمولة "من متحصلات وقائع السرقة" لدى عميله "سيئ النية "(مالك محل هواتف محمولة) تم ضبطه.

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محكمة جنح بدر مدير أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة قسم شرطة بدر

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