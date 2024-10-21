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دوري أبطال آسيا للنخبة، الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي والريان

مباراة الأهلي والريان،
مباراة الأهلي والريان، فيتو

دوري أبطال آسيا للنخبة، يلتقي فريق الأهلي السعودي نظيره الريان القطري، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتواجد الريان والأهلي في مجموعة الغرب، التي تضم 12 فريقا، سيخوض كل فريق 4 مباريات على أرضه ومثلها خارج الأرض، ليتأهل 8 منها إلى ثمن النهائي.


 

موعد مباراة الأهلي والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة

 وتنطلق صافرة مباراة الأهلي والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة

 وتنقل مباراة الأهلي السعودي ضد الريان القطري عبر قنوات beIN sport AFC، والكأس القطرية SSC Extra HD1،HD9، وأبوظبي آسيا 2.

ويدخل الأهلي السعودي اللقاء بعدما استعاد معنوياته والتقط أنفاسه على المستوى المحلي بفوزه بثلاثية نظيفة على الخليج في دوري روشن.

 

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في المجموعة وحصد العلامة الكاملة بعد فوزه على كل من بيرسبوليس الإيراني بهدف نظيف، والوصل الإماراتي بهدفين دون رد.

بينما يستهدف الريان القطري إيقاف نزف النقاط والبحث عن طريق الفوز بعد الهزيمتين أمام الهلال 1-3، والنصر 1-2 ليحتل المركز الأخير بالمجموعة.

 

 

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