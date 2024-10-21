المطربة النائبة فايدة كامل.. أغانيها الوطنية أرهبت العدوان الثلاثي.. دافعت عن حقوق المرأة بالبرلمان.. صاحبة مقترح «تعديل الهوانم» في الدستور

فايدة كامل، محامية ونائبة برلمانية، مغنية وسياسية لقبت بمطربة السلطة لزواجها من أحد صناع القرار، وقربها من بيت الرئيس السادات وحرمه، لم تكتف بالفن بل عملت بالسياسة كنائبة برلمانية، اغانيها الوطنية ارهبت العدوان الثلاثى وبثت روح الحماس فى بورسعيد، رحلت فى مثل هذا اليوم عام 2011.



ولدت المطربة عواطف محمود الخطيب الشهيرة بـ فايدة كامل عام 1932 تخرجت في كلية الحقوق جامعة القاهرة، من اسرة فنية فأعجب والدها بصوتها وألحقها بالمعهد العالى للموسيقى، وهى شقيقة الموسيقار الراحل عبد الرحمن كامل، والموسيقار سليمان جميل وشقيقة مطربة الأوبرا أميرة كامل، كانت بدايتها الفنية مع قيام ثورة 23 يوليو 1952، فدخلت مجال الفن من باب الأغانى الوطنية، حيث قدمت أول أغنية لها في حضور جمال عبد الناصر.

عضوة فى البرلمان

نجحت فايدة كامل فى الانتخابات البرلمانية لتصبح نائبة في البرلمان لدورات عديدة متواصلة على مدار 35 سنة عن دائرة حى الخليفة والدرب الأحمر منذ عام 1971، وهو ما جعلها تحظى بلقب أقدم برلمانية في العالم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.



اهتمت فايدة كامل فى البرلمان حقوق المرأة المصرية السياسية والاجتماعية حتى انها تبنت قضايا عديدة فى الأحوال الشخصية وكان نتيجتها التعديلات على القانون، فى إعطاء الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من اجنبى، وأثناء رئاستها للجنة الثقافة والإعلام أعدت مشروع قانون للحفاظ على التراث السينمائى وهو قانون حفظ ذاكرة الامة المصرية بالافلام السينمائية التى اعتبرتها تدوينا لثقافة الشعب المصرى.

تعديل الهوانم فى الدستور

وفى البرلمان ترأست لجنة الثقافة والإعلام والسياحة عدة دورات وكانت تفوز في دائرتها أغلب الأحيان بالتزكية، ومن إعجاب أهل دائرتها بخدماتها للحى أطلقوا اسمها على الشارع الذي يقع فيه بيتها وكذلك محطة الأتوبيس باسم فايدة كامل، كما كانت صاحبة اقتراح تعديل المادة 77 لتصبح مدة الرئيس السادات مدى الحياة وتم التعديل ولذلك سمى هذا التعديل بتعديل الهوانم.

الغناء حلم حياتها

عن مشوارها البرلمانى تقول فايدة كامل: كل أحلامي تحققت وأنا لم أخطط لدخول البرلمان الذى تسبب فى اعتزالي الغناء الذى كان حلم حياتي منذ الطفولة والذي شجعني والدي عليه لايمانه بقوة صوتي.



عشقت فايدة كامل الفن منذ صغرها، فهو "يجرى في دمائها" بحكم نشأتها فى اسرة فنية، وبدأت مع بابا شارو فى الاذاعة وهى طفلة، حتى أنها ربطت دراستها بالفن، فهى زميلة دراسة للمطرب عبد الحليم حافظ وكمال الطويل بمعهد الموسيقى.



انطلقت في عالم الغناء ونجحت فى أداء الاغانى الوطنية منذ بداياتها، واشتهرت بصوتها القوى القادر على بث روح الحماس في النفوس، وتعددت أغنياتها الوطنية الناجحة التي تغنت بها أيام العدوان الثلاثى على مصر،وانطلقت بصوتها من محطة الاذاعة بأبى زعبل منها اغنية تقول فيها (دع سمائى..فسمائى محرقة، دع قناتى..فقناتى مغرقة، هذه أرضى أنا وأبى ضحى هنا...وأبى قال لنا..مزقوا أعداءنا..دع سمائى ) من كلمات كمال عبد الحليم والحان على اسماعيل، حتى أن رئيس الوزراء البريطانى أيدن قال "اسكتوا هذا الصوت اللعين" وأعلن قائد جيوش الاحتلال أنه سيرسل 21 طائرة لإسكات صوت فايدة كامل.

فايدة كامل



كما شاركت فايدة كامل بالغناء في نشيد "وطنى حبيبى الوطن الأكبر " عام 1960 مع نخبة من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، كما غنت " عاد السلام يانيل بعد الكفاح المرير " كلمات حيرم الغمراوى والحان محمود الشريف، ولها أغنيات أيضًا شهيرة مثل: يا واد يا سمارة كفاية الشطارة ، أنا بنت ستاشر سنة، ومن الأغانى الدينية التى تغنت بها "الهى ليس لى الا انت عونا"، كما شاركت فايدة كامل في أربعة أفلام السينمائية هى: على قد لحافك، سكة السلامة،أرض السلام، أنا وأنت.

زواج النبوى إاسماعيل

المطربة النائبة فايدة كامل هى زوجة اللواء النبوى إسماعيل الذي كان وزيرًا للداخلية في عهد الرئيس السادات، وهو الذي تعرفت عليه حينما كان لا يزال نقيبًا عن طريق شقيقة صلاح جاهين، بهيجة جاهين، وتحول التعارف إلى زواج ناجح دام واستمر طويلًا، لها ابن خريج كلية الشرطة لكنه استقال وعمل بالعمل الحر وابنتان واحدة أستاذة بكلية التجارة والثانية باحثة بالمصرف الإسلامى.

اعتزال الغناء بسبب السياسة

وكانت صديقة للسيدة جيهان السادات، واعتزلت فايدة كامل الغناء الغناء حين أصبح زوجها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وتوفيت وخرجت لها جنازة بدون أن يشعر بها أحد حتى نقابة الموسيقيين لم تأخذ خبرا بميعاد جنازتها في 22 أكتوبر 2011

