٢٠ كلية طب بالجامعات المصرية تناقش الحلول العملية للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات الندوة التوعوية التي نظمتها كلية الطب البشري عن أهمية الكشف المبكر للأورام السرطانية للثدي، بمشاركة عدد من كليات الطب بالجامعات المصرية المختلفة عبر تطبيق zoom، بحضور الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مجدي امين القاضي عميد الكلية والدكتور احمد فتحي النحاس وكيل كلية الطب البشري لخدمة المجتمع وتنمية البيئه واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي وذلك بقاعه المؤتمرات الكبري داخل الحرم الجامعي القديم.

٢٠ كلية طب من الجامعات تناقش الحلول العملية للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي

وقال الدكتور حسان النعماني ان الندوة تأتي ضمن تنفيذ فعاليات مبادرة ١٠٠ مليون صحة، والمبادرة الرئاسية بداية لبناء وتنمية الإنسان المصري، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في إطار دور الجامعة لتقديم حلول عملية للاكتشاف المبكر لمرض سرطان الثدي، ورفع نسب الشفاء من خلال الخدمات التي تقوم بها الجامعة ومراكزها ووحداتها الطبية، وما يمكن تحقيقه بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وخلال الندوة أكد رئيس الجامعة أنه هناك تقدم كبير وملحوظ في القطاع الطبي بفضل المبادرات الصحية الرئاسية، والتطور الملحوظ في المستشفيات الجامعية والتقنيات الحديثة المستخدمة في الكشف المبكر، داعيًا الطالبات بالندوة بضرورة توعية أسرهم وأهاليهم من السيدات وإجراء الفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك حفاظًا علي صحة وسلامة كل ام وبنت مصرية.

وقال الدكتور خالد عمران انه تم تنظيم تلك الندوه علي هامش احتفاليات اكتوبر الوردي للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي وذلك بهدف رفع الوعي لدى النساء بشكل عام، وتشجيع البرامج الصحية الوقائية للكشف المبكر عن المرض في مراحله الأولى.

وقال الدكتور مجدي امين القاضي ان الندوه شهدت اقبالًا كثيفًا من طالبات ومنسوبي الجامعة حيث بلغ عدد الحضور اكثر من ٦٠٠ وقد تم التواصل عبر برنامج zoom مع عدد ٢٠ من كليات الطب البشري المختلفة على مستوى الجامعات المصرية.

وقال الدكتور أحمد فتحي انه حاضر في الندوه الدكتور السيد مصطفى الشندويلي رئيس قسم علاج الأورام، حيث شملت الندوة عدد ٣ محاضرات في مجالات علاج الأورام والأشعة التشخيصية والجراحة العامة فيما يخص أورام الثدي عند السيدات.