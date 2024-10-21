عايدة رياض: اليوم تصوير آخر مشاهدي في مسلسل برغم القانون

أعربت الفنانة عايدة رياض عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها حول دورها في مسلسل برغم القانون، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أن يكون العمل بهذا الشكل، وله كمية كبيرة من الاشادات.

وقال عايدة رياض في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إنها تصور اليوم اخر مشاهد لها في العمل، وهو عبارة عن مشهدين فقط، الإثنين خاصين بالحلقة الأخيرة، ولكن أسرة العمل انتهت من التصوير.

واضافت أن شخصية ام محمود شرشر كل ما يشغلها أن يكون لها حفيد، وسوف تحصد جزاء كل هذا في النهاية.

تفاصيل مسلسل برغم القانون

وتدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة سيدة تُواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، وتضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة.



مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.