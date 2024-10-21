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ثقافة وفنون

Deadpool And Wolverine يخطف مركز Barbie في قائمة الأكثر تحقيقًا للإيرادات

DeadpoolAndWolverine،
DeadpoolAndWolverine، فيتو

DEADPOOL،  خطف فيلم مارفل الجديد Deadpool And Wolverine، المركز الـ ١٢، في قائمة الأكثر تحقيقًا للإيرادات محليًا في التاريخ (بالولايات المتحدة الامريكية فقط)، متخطيًا بذلك فيلم Barbie.

وحقق فيلم Deadpool And Wolverine، إيرادات في أمريكا بلغت، 636.3 مليون دولار أمريكي، فيما وصلت إيرادات فيلم Barbie لـ 636.2 مليون دولار.

رايان رينولدز يكشف حقيقة تقديم أجزاء مستقبلية لـ فيلم Deadpool & Wolverine

كشف الممثل رايان رينولدز، أنه لن يكون هناك أجزاء مستقبلية، من فيلم "Deadpool & Wolverine".

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وقال  رايان رينولدز، في تصريحات إعلامية، خلال جولة لتسويق فيلم "Deadpool & Wolverine"، "الفيلم ليس إعلانًا تجاريًا.. لفيلم آخر، أو لمستقبل مارفل.. هو فيلم مستقل بذاته، ولن تكون هناك أي أجزاء مستقبلية له".

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