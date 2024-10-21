كهربا يفجر الأزمات في معسكر الأهلي بالإمارات، ترحيل اللاعب إلى القاهرة، خصم مليون جنيه من مستحقاته، وفرمان رمضان برعاية الخطيب

الأهلي، لا حديث يعلو عن أزمة محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد استبعاده من معسكر الأهلي في الإمارات وإصدار قرار ترحيله من الامارات وخصم مليون جنيه من مستحقاته نظرا لما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا حيث جاءت أزمة اللاعب في معسكر الفريق لتلقى بظلالها علي الأحداث داخل معسكر الفريق بالإمارات.

قالت مصادر داخل الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي منح محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الصلاحية الكاملة في اتخاذ عقوبة محمود كهربا بعد ما بدر منه عقب مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري امس والتي شهدت اعتراض اللاعب على عدم مشاركته في المباراة.

كشفت مصادر داخل الأهلي كواليس استبعاد كهربا من بعثة الأهلي في الإمارات وخصم مليون جنيه من مستحقاته نظرا لما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا.

وقالت: كهربا اعترض بشكل غير لائق علي عدم مشاركته امس في مباراة سيراميكا كليوباترا والبدء بطاهر محمد طاهر أساسيا بجانب اشراك وسام أبو علي رغم عودته متأخرا من معسكر منتخب بلاده.

وأوضحت محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي عقد جلسة مع كولر المدير الفني للفريق واتفق علي استبعاد اللاعب وترحيله إلي مصر بل وخصم مليون جنيه من مستحقاته بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

قرر محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إعادة محمود كهربا إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في السوبر المحلي، وخصم مليون جنيه من مستحقاته نظرا لما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا.

فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا

وتأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.