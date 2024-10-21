رد فعل طاهر وبيرسي تاو بعد استبدالهما أمام سيراميكا كليوباترا (فيديو)

رصدت عدسة فيتو رد فعل ثنائي الأهلي طاهر محمد وبيرسي تاو خلال مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري وتعامل الجهاز الفني والطبي معهما.

حصل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه وسيراميكا كليوباترا، التي جمعت بينهما في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

وكان الزمالك قد تأهل لنهائي السوبر المصري على حساب بيراميدز بركلات الترجيح، ليتواجه فريقا الأهلي والزمالك في المباراة النهائية.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

وبدأ الأهلي مباراة سيراميكا كالتالي:

في حراسة المرمى: شوبير

في خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعمر كمال

في خط الوسط:إمام عاشور وكريم نيدفيد وأكرم توفيق

في خط الهجوم: أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر

تشكيل سيراميكا أمام الأهلي



فيما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - أحمد بلحاج - أحمد القندوسي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فجري لاكي.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - احمد هاني - إبراهيم محمد - جاستيس آرثر - محمد صادق - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري بصفته حامل لقب الدوري المصري، بينما يشارك سيراميكا بصفته الفريق الفائز بكأس رابطة الأندية.